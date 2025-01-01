В МИД Туркменистана подвели итоги года

АШХАБАД, 28 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 декабря в ведомстве иностранных дел Туркменистана было проведено рабочее совещание с участием руководства и сотрудников министерства, а также глав дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана за рубежом.

На встрече были подведены итоги работы ведомств и служб в рамках объявленного на 2024 год девиза «Кладезь разума Махтумкули Фраги» ,а также определены конкретные задачи на 2025 год, объявленный по инициативе Туркменистана Генассамблеей ООН Международным годом мира и доверия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"