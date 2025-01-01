Глава Халк Маслахаты провел разговор с российским коллегой

АШХАБАД, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе переговоров стороны обменялись поздравлениями по случаю наступающего нового, 2025 года, а также обсудили ключевые вопросы развития диалога двух стран в контексте объявленного по инициативе Туркменистана Генассамблеей ООН Международного года мира и доверия.

В частности, Гурбангулы Бердымухамедов предложил Валентине Матвиенко рассмотреть возможность проведения Второго Диалога женщин государств Центральной Азии и России в мае следующего года в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"