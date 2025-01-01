Глава Халк Маслахаты поздравил туркменистанцев

АШХАБАД, 30 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю приближающегося празднования Нового года.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Подходит к концу еще один год нашей истории. 2024 год, проходивший под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», стал ярким символом почитания туркменским народом поэта и мыслителя.



300-летие великого мастера слова отмечалось вместе с дружественными народами. Изучение литературного наследия Махтумкули Фраги и его популяризация в мире способствовали воспитанию нашего молодого поколения в духе патриотизма. Уверен, что эта деятельность будет успешно продолжаться и впредь.



Дорогой народ!



Нынешний год был плодотворным и благополучным для нашего народа. Продолжаются благородные дела во имя дальнейшего процветания Отчизны, достигнуты намеченные цели и успешно реализованы крупные проекты.



В стране при участии Президента Туркменистана Аркадаглы Героя Сердара сданы в эксплуатацию многие сооружения и здания, имеющие важное значение.



Продолжается строительство второй очереди «умного» города Аркадаг, заложенного на основе цифровой системы. Работа в этой области получает большую поддержку на мировой арене, город Аркадаг регулярно получает престижные международные награды. Сегодня во всех уголках прекрасной Родины строятся крупные города и села.



Дорогие соотечественники!



Очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана стало одним из важных событий этого года, на котором Аркадаглы Сердаром был принят ряд Указов и Постановлений, имеющих значение для государства и общества. Определены приоритетные задачи на новую историческую эпоху. Эти великие дела обеспечивают стабильное экономическое развитие государства, благополучную и счастливую жизнь нашего народа.



Дорогие люди!



В минувшем году расширилась сфера дея­тельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Благородная деятельность в этой сфере будет продолжена и в дальнейшем.



Большую поддержку в популяризации внутренней и внешней политики суверенного государства, воспитании молодежи на основе наших национальных традиций оказывают почтенные старейшины, входящие в состав Совета старейшин.



Дорогие соотечественники!



Через несколько дней мы заслушаем новогоднее поздравление Аркадаглы Героя Сердара туркменскому народу. Мы вступим в новый год эры Возрождения новой эпохи могущественного государства – Международный год мира и доверия.



В наступающем году мы также будем реализовывать масштабные проекты, направленные на процветание независимой Родины и благополучие нашего народа.



Мы должны помнить, что на каждом из нас лежит большая ответственность в достижении намеченных целей. Важная задача каждого из нас – внести достойный вклад во имя великого будущего священной Отчизны.



Дорогие люди!



Поздравляю вас с наступающим Новым годом!



Желаю каждому из вас крепкого здоровья и дальнейших трудовых успехов в ваших начинаниях!



Любимый народ!



Желаю нашей Отчизне в Новом году мирной, благополучной и счастливой жизни.



Желаю всем счастливого Нового года!

С Новым годом!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"