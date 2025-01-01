Соболезнования народу Южной Кореи

АШХАБАД, 31 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание временно исполняющему обязанности Президента Республики Корея Чхве Сан Моку.

В послании содержались соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате крушения пассажирского самолёта авиакомпании «Jeju Air», слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"