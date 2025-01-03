Глава Туркменистана получает поздравления от зарубежных коллег

АШХАБАД, 3 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжают поступать поздравительные послания от зарубежных коллег в связи с празднованием Нового года.

В частности, поздравления прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян,премьер-министр Японии Сигэру Исиба, премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер, премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Аппарата Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Бин Зайед Аль Нахайян, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель Совета государственного управления, премьер-министр Республики Союз Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин, глава Австрийско-туркменского общества Неда Бергер, председатель Межгосударственного авиационного комитета Олег Сторчевой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"