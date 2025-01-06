Проведено заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 4 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел первое в наступившем году онлайн-заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили главе государства отчет о текущем положении дел во вверенных им отраслях, задачах по работе на 2025 год в сферах законотворчества, экономики и торговли, банков и финансов, ТЭК и энергетики, строительства, промышленности, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта и общественных организаций и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"