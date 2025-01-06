Сформирован комитет по реализации плана мероприятий на 2025 год

АШХАБАД, 5 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 января в ходе заседания правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "Об образовании Организационного государственного комитета по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана".

В соответствии с документом, в структуре правительства будет создан комитет, задачей которого является проведение на надлежащем уровне международных форумов, конференций, встреч, торжеств и мероприятий в рамках объявленного в стране «Международного года мира и доверия» и приближающегося празднования 30-летия нейтралитета Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"