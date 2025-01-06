В Ашхабад прибыл новый посол Беларуси

АШХАБАД, 6 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня ведомство иностранных дел Туркменистан посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Станислав Чепурной, прибывший в страну для вступления в должность.

В рамках визита посол вручил копии своих верительных грамот министру Рашиду Мередову, а также были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

Станислав Чепурной сменил в должности Вячеслава Бескостого, который работал послом в Туркменистане с октября 2019 по декабрь минувшего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"