Соболезнования народу КНР

АШХАБАД, 7 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В послании были выражены глубокие соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая, а также содержались слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"