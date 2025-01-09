Ашхабад посетила делегация Саудовской Аравии

АШХАБАД, 8 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 января прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Королевства Саудовской Аравии во главе с генеральным исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения, транспорта, коммуникаций, финансов, возобновляемых источников энергии, водного и сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"