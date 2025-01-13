Глава государства утвердил Национальный план действий по противодействию торговле людьми

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об утверждении Национального плана действий по противодействию торговле людьми на 2025-2029 годы, который был подготовлен Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми в Туркменистане совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Национальный план действий по противодействию торговле людьми в Туркменистане на 2025–2029 годы состоит из пяти разделов, в которых обозначены целевые меры, сроки их выполнения, соответствующие индикаторы, государственные органы ответственные за выполнение задач по обеспечению организационной и правовой основ противодействия торговле людьми, регулированию общественных отношений и развитию международного сотрудничества в данной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"