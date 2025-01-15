Проведено очередное заседание правительства

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел онлайн-заседание Кабинета Министров страны, посвященное актуальным вопросам государственной жизни.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили главе государства отчет о текущем положении дел во вверенных им отраслях.

По итогам заседания глава государства подписал Указ "Об утверждении состава Комитета по международным премиям имени Махтумкули" и постановление "О строительстве первой очереди медицинского кластера города Аркадаг".

ИП "ТУРКМЕНинформ"