Глава Халк Маслахаты посетил город Аркадаг

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 января Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с проектами второй очереди возведения города, ведущейся в городе работой, планировкой его объектов, новой техникой для коммунальных служб.

Среди представленных проектов были многополосный мост по проспекту Геоктепе, медицинский кластер, торгово-деловой центр города Аркадаг, офисное здание медицинского кластера, завод по производству вакцин, предприятие художественного ковроткачества, Национальный музей туркменского ковра и рукоделия, а также земельный участок, предназначенный для строительства предложенного нового культурно-развлекательного центра.

ИП "ТУРКМЕНинформ"