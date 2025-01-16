Ашхабад посетила делегация Италии

АШХАБАД, 15 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 января руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Италии во главе с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. Кроме того, в этот день были проведены туркмено-итальянские межмидовские политические консультации.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"