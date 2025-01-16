Туркменистан посетила делегация КНР

АШХАБАД, 16 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 января руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Китайской Народной Республики во главе с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинь. Кроме того, в этот день были проведены туркмено-китайские межмидовские политические консультации, а также состоялось 10-ое заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, по линии парламента и международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"