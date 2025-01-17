Проведен разговор глав ведомств иностранных дел Туркменистана и Казахстана

АШХАБАД, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 января руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

В ходе переговоров главы МИД рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"