Назначен представитель Туркменистана при Организации экономического сотрудничества

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Постоянного представителя Туркменистана при Организации экономического сотрудничества.

На этот пост был назначен Ыльяс Гайыпов, который с начала этого года также является послом Туркменистана в Исламской Республике Иран (город Тегеран). До декабря 2023 года послом Туркменистана в Иране и представителем Туркменистана при ОЭС работал Ахмет Гурбанов, ныне являющийся заместителем главы МИД Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"