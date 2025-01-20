В ООН дан старт Международному году мира и доверия

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в зале Экономического и социального совета была проведена торжественная церемония открытия Международного года мира и доверия, организованная Постоянным представительством Туркменистана при ООН.

В церемонии приняли участие высокопоставленные представители ООН, в том числе помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча, заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель Генерального секретаря по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, заместитель Генерального секретаря, Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, Глава канцелярии Председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Айвор Ричард Фанг.

В ходе выступлений участники изложили свое видение по осуществлению задач, заложенных в Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Состоялся обмен мнениями по мероприятиям на текущий год.

В выступлении представителя Туркменистана была подчеркнута важность Международного года мира и доверия. В этом году страна чествует 30-летие статуса постоянного нейтралитета, что закреплено в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, принятых в 1995 и 2015 годах.

Участники поддержали «Дорожную карту» на основе Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, которая была представлена в ходе мероприятия, а также выразили готовность к тесному сотрудничеству в целях укрепления доверительного межгосударственного и международного диалога как ключевого элемента поддержания мира.

ИП "ТУРКМЕНинформ"