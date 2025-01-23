В Ашхабад прибыл новый посол Канады

АШХАБАД, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 января прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады (с резиденцией в Астане, Казахстан) Кристофер Дагган посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-канадского сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования и культуры.

С октября 2023 года послом Канады в Туркменистане (с резиденцией в Астане, Казахстан) являлся Алан Хэмсон.

ИП "ТУРКМЕНинформ"