Подведены итоги визита главы Халк Маслахаты в Монако

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 января Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил двухдневный визит в Княжество Монако.

В рамках визита глава Народного собрания провел встречу с князем Монако Альбером II, с которым обсудил вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, бизнеса и финансов, туризма, спорта и других.

Также глава Халк Маслахаты провел встречу с руководителем французской компании «Буиг» Мартеном Буигом и посетил Океанографический музей Монако.

ИП "ТУРКМЕНинформ"