Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Казахстана

АШХАБАД, 23 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 января Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов првоел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, водной и экологической проблематики, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и транзита.

ИП "ТУРКМЕНинформ"