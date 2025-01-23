Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Казахстана

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Казахстана23.01.2025 11:23
АШХАБАД, 23 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 января Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов првоел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, водной и экологической проблематики, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и транзита.
ИП "ТУРКМЕНинформ"