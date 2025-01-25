Ашхабад посетил глава Олимпийского совета Азии

АШХАБАД, 24 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с визитом в Ашхабад генеральным директором Олимпийского совета Азии, президентом Всемирной организации водных видов спорта Хусейном Аль-Мусалламом.

В ходе переговоров глава государства и его гость рассмотрели вопросы развития физической культуры и спорта в Туркменистане, расширения регионального и международного партнерства в сфере спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"