Посол Туркменистана приступил к работе в Непале

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 января вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Непале (с резиденцией в Нью-Дели) Шалар Гельдыназаров вручил свои верительные грамоты Президенту Непала Рам Чандре Пауделу.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере туризма.

Шалар Гельдыназаров также является послом Туркменистана в Индии (с февраля 2019 года) и Шри-Ланке (с февраля 2024 года).

ИП "ТУРКМЕНинформ"