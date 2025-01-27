В МИД Туркменистана обсудили вопросы развития сотрудничества со странами ЕС

АШХАБАД, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января в ведомстве иностранных дел Туркменистана была проведена пресс-конференция, посвященная итогам сотрудничества Туркменистана и Европейского Союза в минувшем году и перспективам совместной деятельности в наступившем.

В ходе мероприятия представители официальных кругов и СМИ обеих стран рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Туркменистана с еврпейскими странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, цифровизации, экологии и энергетики, здравоохранения, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"