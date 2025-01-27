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Глава государства поздравил военнослужащих
27.01.2025 11:49

АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Сердар Бердымухамедов обратился к ветеранам и военнослужащим с поздравлениями по случаю Дня защитников Отечества.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые защитники Родины!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитников Отечества, отмечаемым в первые дни Международного года мира и доверия! Этот праздник символизирует огромное доверие, высокое уважение и безграничную заботу о военнослужащих и сотрудниках военных и правоохранительных органов, защищающих священную независимость родной Отчизны, ее суверенитет, территориальную целостность, конституционный строй, незыблемость Государственной границы, обеспечивающих безопасность страны, общественное спокойствие, исполнение национального законодательства и правопорядок.

В 2025 году наш народ отметит 30-летие постоянного нейтралитета, дважды признанного Организацией Объединенных Наций. В данной связи в текущем году будет проводиться большая работа, направленная на широкую популяризацию значимости и содержания нашего постоянного нейтралитета, составляющего основу внешнеполитической стратегии страны, базирующейся на принципах миролюбия, а также крупномасштабные международные мероприятия, которые соберут представителей мирового сообщества.

В целях достойного прославления знаменательной даты – важного исторического события мы провозгласили 2025 год «Международным годом мира и доверия». В этом гордом девизе отражены принципы миролюбия, солидарности, доверия и гуманизма наших славных предков.

В нынешнем году перед нами стоят такие важные задачи, как активизация усилий по укреплению мира и доверия во всем мире.

Отважные сыны дорогой Отчизны!

Родина – самое ценное наследие славных предков. Бдительно стоять на страже Отечества – священный долг и высокая честь для каждого туркмена. Золотой осенью года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» был сдан в эксплуатацию комплекс новых зданий 1-й Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны Туркменистана.

Этот современный комплекс зданий военной школы позволит успешно выполнять такие важные задачи, как подготовку бесстрашных защитников Отчизны, готовых всегда стоять на защите ее спокойствия и процветания, образованных и просвещенных, верных военному делу. Твердо уверен, что этот военный учебный центр внесет весомый вклад в патриотическую подготовку компетентных, высококвалифицированных командиров.

Мужественные защитники Отечества!

Гордо пройдя маршем на торжественном военном параде, проведенном в ознаменование славного 33-летия независимости Туркменистана, вы продемонстрировали всему миру готовность надежно защищать наше независимое нейтральное государство, и что вы являетесь достойными потомками таких отважных сынов, как Огуз хан, Байрам хан, Тогрул бек, Чагры бек, Алп Арслан, Султан Санджар и Султан Джелалетдин. В будущем вы должны превыше всего ставить долг по защите Родины, осваивать достижения военной науки и искусства, своим патриотизмом и преданностью заслужить высокую честь.

Твердо уверен, что вы будете верны своему долгу по защите священной независимости, постоянного нейтралитета, дважды признанного на международном уровне, и национальных ценностей, а при необходимости не пожалеете свои жизни за эти священные идеалы!

Верные сыны Отечества!

Вооруженные Силы Туркменистана, действуя в соответствии с нашей Военной доктриной, основанной на правовом статусе постоянного нейтралитета нашего государства, являются несокрушимой крепостью и стальным щитом независимой Отчизны. В результате военных реформ новейшей истории наши национальные Вооруженные Силы превратились в мощную армию, постоянно оснащаемую современным оружием, военной техникой и использующую возможности цифровых систем. Сегодня улучшение условий жизни, службы и труда защитников Отечества и членов их семей постоянно находится в центре внимания. В Международный год мира и доверия укрепление и модернизация материально-технической базы военных и правоохранительных органов страны, создание благоприятных условий для службы и отдыха военнослужащих станет одним из приоритетов государственной политики и военной реформы Туркменистана.

Мужественные сыны независимого Туркменистана!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в священной и ответственной службе!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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