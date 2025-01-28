Глава МИД Туркменистана посетил Ташкент

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов отправился с рабочим визитом в Узбекистан.

Целью поездки явилось участие в двусторонних межмидовских политконсультациях, прошедших в этот день в Ташкенте. Также глава МИД Туркменистана был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и провел встречи со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым и заместителем секретаря Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан, специальным представителем Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики, экс-главой МИД Узбекистана, почетным старейшиной Туркменистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов.

В конце консультаций состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2025-2026 годы и Протокола между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы туркмено-узбекских отношений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"