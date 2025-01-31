Обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана и Кыргызстана

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии и охраны окржающей среды, энергетики и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"