Глава государства поздравил участников группы "Галкыныш"01.02.2025 10:23
АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к участникам Группы национальных конных игр «Galkynyş» с поздравлениями по случаю их победы на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло.
В обращении говорится:
"Уважаемые члены Группы национальных конных игр «Galkynyş»!
Сердечно поздравляю вас с большой победой на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло Княжества Монако в первый месяц Международного года мира и доверия – получением Главного приза и специальных наград!
В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей независимой нейтральной стране последовательно развивается цирковое искусство.
По инициативе Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага цирковое искусство ещё более усовершенствовалось.
В настоящее время осуществляется масштабная деятельность по расширению сферы циркового искусства, а также по развитию международного сотрудничества. Мы и впредь продолжим работу в данном направлении.
Дорогие члены Группы национальных конных игр!
Как вы знаете, в Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг созданы все условия для совершенствования национальных конных игр. Это является ярким свидетельством ещё большего развития циркового искусства в стране.
Группа национальных конных игр «Galkynyş», созданная по инициативе Героя-Аркадага, регулярно добивается побед, приумножая авторитет Отчизны.
Спортсмены группы «Galkynyş», удостаиваясь главных призов не только в нашей стране, но и на международных конкурсах, проводимых в государствах мира, высоко поднимают туркменский Стяг.
И на фестивале циркового искусства в Монте-Карло, считающемся самым престижным в цирковом мире, группа «Galkynyş» восхитила зрителей и жюри своими удивительными выступлениями.
Уважаемые члены Группы национальных конных игр «Galkynyş»!
Завоевание вами Главного приза и специальных наград на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло стало радостным событием, приумножившим международный авторитет нашей страны.
Ещё раз сердечно поздравляю вас с большим успехом – великой победой!
Желаю вам крепкого здоровья, огромных успехов в работе!"
ИП "ТУРКМЕНинформ"