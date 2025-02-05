Глава государства поздравил участников группы "Галкыныш"

АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к участникам Группы национальных конных игр «Galkynyş» с поздравлениями по случаю их победы на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло.

В обращении говорится:

"Уважаемые члены Группы национальных конных игр «Galkynyş»!



Сердечно поздравляю вас с большой победой на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло Княжества Монако в первый месяц Международного года мира и доверия – получением Главного приза и специальных наград!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей независимой нейтральной стране последовательно развивается цирковое искусство.



По инициативе Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага цирковое искусство ещё более усовершенствовалось.



В настоящее время осуществляется масштабная деятельность по расширению сферы циркового искусства, а также по развитию международного сотрудничества. Мы и впредь продолжим работу в данном направлении.



Дорогие члены Группы национальных конных игр!



Как вы знаете, в Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг созданы все условия для совершенствования национальных конных игр. Это является ярким свидетельством ещё большего развития циркового искусства в стране.



Группа национальных конных игр «Galkynyş», созданная по инициативе Героя-Аркадага, регулярно добивается побед, приумножая авторитет Отчизны.



Спортсмены группы «Galkynyş», удостаиваясь главных призов не только в нашей стране, но и на международных конкурсах, проводимых в государствах мира, высоко поднимают туркменский Стяг.



И на фестивале циркового искусства в Монте-Карло, считающемся самым престижным в цирковом мире, группа «Galkynyş» восхитила зрителей и жюри своими удивительными выступлениями.



Уважаемые члены Группы национальных конных игр «Galkynyş»!



Завоевание вами Главного приза и специальных наград на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло стало радостным событием, приумножившим международный авторитет нашей страны.



Ещё раз сердечно поздравляю вас с большим успехом – великой победой!



Желаю вам крепкого здоровья, огромных успехов в работе!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"