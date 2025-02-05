Туркменская сборная отправилась в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля национальная сборная Туркменистана отправилась в Китайскую Народную Республику.

Сборная примет участие в 9-х зимних Азиатских играх, который пройдут с 7 по 14 февраля в китайском Харбине. В рамках состязаний будет разыграно 64 комплекта медалей в 11 видах программы – конькобежном спорте, фристайле, шорт-треке, лыжных гонках, сноубординге, биатлоне, фигурном катании, горнолыжном спорте (ски-альпинизм), кёрлинге, горных лыжах (скоростной спуск) и хоккее с шайбой.

От Туркменистана в играх примет участие команда по хоккею, в шорт-треке выступит Пена Атаев, а в фигурном катании будут представлены Айна Екаева и Лариса Вахитова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"