Глава МИД Туркменистана отправился в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 февраля руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов отправился с визитом в Республику Казахстан во главе представительной делегации.

Целью поездки является участие в предстоящих в Астане двусторонних межмидовских политконсультациях, встреча с министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу, а также глава МИД Туркменистана будет принят Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе переговоров и встреч будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, промышленности, здравоохранения, спорта и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"