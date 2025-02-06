Индонезия сменит посла в Туркменистане

АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия (с резиденцией в Тегеране, Тран) Ронни Прасетё Юлианторо.

В ходе встречи посол сообщил министру о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с осени 2022 года, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества обеих стран на перспективу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"