Ашхабад посетила делегация Японии

АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 февраля прибывшая с визитом в страну делегация Японии во главе со специальным советником премьер-министра Японии Акихису Нагашиму была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провела встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития диалога Туркменистана и Японии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"