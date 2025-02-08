В Туркменистане назвали лучший этрап года

АШХАБАД, 8 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане подведены итоги традиционного конкурса на звание лучшего этрапа года. Победителем 2024 года был назван Сакарчагинский этрап Марыйского велаята, который достиг самых высоких результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям.

По этому случаю жителей этрапа поздравил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов:

"Дорогие люди!



От души поздравляю вас с тем, что по итогам 2024 года, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги», Сакарчагинский этрап Марыйского велаята достиг самых высоких результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям в независимом нейтральном Туркменистане, став победителем конкурса, и с награждением хякимлика этрапа денежной премией в размере 1 миллиона долларов США! Я твердо верю, что это радостное событие вдохновит вас на новые трудовые свершения и приумножит нашу гордость за любимую Отчизну в Международный год мира и доверия, ознаменованный 30-летним юбилеем нейтралитета, который широко отмечается в мире.



Мы добились больших успехов, реализуя задачи, поставленные на 2024 год, год, отмеченный историческими и важными международными событиями, приумножившими нашу любовь к славному прошлому, нашей великой эпохе и нашу веру в светлое будущее. Построили крупные социальные и экономически значимые объекты, современные села, которые способствуют устойчивому развитию страны и существенному улучшению условий жизни наших граждан. Благополучие, счастье и процветание — вот наглядный результат нашей политики, девиз которой «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».



Дорогие соотечественники!



Сакарчагинский этрап Марыйского велаята – один из наиболее динамично развивающихся этрапов страны в социальном, экономическом и культурном отношении. Отличные результаты достигаются в сферах экономики, сельского хозяйства, строительства, культуры, образования и здравоохранения. В соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и «Национальной программой Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий жизни населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года», в этрапе с применением передовых технологий, инженерных решений и достижений архитектурного искусства построены современные школы, детские сады, спортивные комплексы, жилые дома и в настоящее время темпы работ в этом направлении повышаются. Вводятся в строй оснащенные инновационными технологиями крупные производственные объекты. В этрапе, как и во всех регионах страны, ведется комплексная работа по созданию новых рабочих мест.



Успехи тружеников этрапа в выращивании богатых урожаев пшеницы, хлопка, сахарной свеклы, фруктов, овощей и бахчевых культур, увеличении поголовья овец и верблюдов вселяют уверенность. Работа кипит и на хлопкопрядильной фабрике и хлопкоочистительном предприятии этрапа, перерабатывающего 40 тысяч тонн семенного хлопка-сырца.



Эффективность предпринимательской деятельности в этом регионе Марыйского велаята, который расположен вдоль Великого Шелкового пути и славится в мире своими культурно-историческими памятниками и удивительной красотой природы, неуклонно растет. Предпринимаются существенные шаги для производства высококачественной, экологически чистой, конкурентоспособной продукции, в том числе импортозамещающей, повышения качества оказываемых населению услуг. Высокая прибыль и растущие экономические показатели создают благоприятные условия для инвестиций.



С благословения и при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага в 2022 году состоялось торжественное открытие жилого комплекса, а также вручение подарков особо нуждающимся в социальной защите гражданам. В 2024 году в городе Шатлык построены современная мечеть и помещение для садака. Все это является ярким свидетельством успешной реализации социально-экономических реформ в Сакарчагинском этрапе Марыйского велаята.



Дорогие соотечественники!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наша главная цель — уверенно вести любимую Родину к великому будущему. В связи с этим трудящиеся Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята должны направить все усилия на дальнейшее развитие и процветание нашего независимого нейтрального государства. Я твердо верю, что благодаря вашей огромной любви к суверенной Отчизне, вашему самоотверженному и упорному труду вы и впредь будете добиваться больших успехов и с честью достигать новых высот.



Дорогие люди!



Еще раз искренне поздравляю жителей Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята с сегодняшним радостным событием!



Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирной и благополучной жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимого Отечества и повышения его авторитета в мире!".

Конкурс среди этрапов всех велаятов страны проводится с 2019 года в рамках «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы». Критерием отбора победителя является совокупная оценка всех сфер жизни регионов – экономической, культурной и социальной.

Победившему этрапу вручают денежную премию размером в 1 миллион долларов США; средства выделяются Центральным банком Туркменистана из Государственного фонда развития Золотого века.

В 2023 году лучшим этрапом был объявлен этрап Ак бугдай Ахалского велаята страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"