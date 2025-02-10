Глава Туркменистана провел расширенное заседание правительства

АШХАБАД, 9 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров страны с участием глав администраций регионов и представителей общественности, на котором были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей об итогах работы вверенных им структур и отраслей национальной экономики за 2024 год.

Согласно озвученным показателям, ВВП вырос на 6,3 процента. В промышленном комп­лексе этот показатель увеличился на 1,5 процента, строительстве – на 11 процентов, транспортно-коммуникационном секторе – на 7,2 процента, торговле – на 10,1 процента, сельском хозяйстве – на 5,3 процента, в сфере услуг – на 8,6 процента.

В сопоставлении с 2023 годом, в 2024 году в целом выпуск продукции вырос на 12,1 процента. Объем розничной торговли по сравнению с 2023 годом в минувшем году стал больше на 13,1 процента. Рост размеров заработной платы составил 10,6 процента, освоения капиталовложений за счет всех источников финансирования - 9,1 процента.

Доходная часть Государственного бюджета страны исполнена на 105,9 процента, а расходная – 99,9 процента.

За отчетный период доходная часть по местным бюджетам выполнена на уровне 103,8 процента, а расходная – на 99,8 процента.

Устойчивый рост отмечен в промышленном секторе. В частности, добыча природного газа составила 77 миллиардов 623,1 миллиона кубометров, нефти – 8 миллионов 279,7 тысячи тонн. По сравнению с 2023 годом производство нефтяного битума увеличилось на 10,2 процента, бензина – на 4,8 процента, мазута – на 8,2 процента, дизельного топлива – на 0,6 процента, пластмассовых и стекловолокнистых труб – на 2,2 процента, цемента – на 3,5 процента, выловленной рыбы – на 20,1 процента, кондитерских изделий – на 2,1 процента, молочных продуктов – на 4,7 процента, сливочного масла – на 3 процента, минеральной воды и безалкогольных напитков – на 11,5 процента, консервированных фруктов и овощей – на 7,2 процента.

За отчетный период объем производства хлопчатобумажной пряжи вырос на 46,7 процента, хлопчатобумажной ткани – на 27,1 процента.

Рост объемов грузоперевозок составил 2 процента и пассажироперевозок – 5,2 процента. Объем оказания услуг связи увеличился на 16,2 процента.

В сельском хозяйстве повысилось производство овощной продукции на 8,4 процента, бахчевых – на 6 процентов, картофеля – на 4,6 процента, ягод и фруктов – на 1,5 процента, молока – на 2,1 процента, мяса в чистом весе – на 7 процентов.

Далее были озвучены отчеты вице-премьеров и руководителей отдельно по ведомствам и структурам, хякимов велаятов и столицы, подведены итоги мероприятий по празднованию 300-летия Махтумкули Фраги.

Также глава государства утвердил Программу социально-экономического развития страны и инвестиций в 2025 году, в соответствии с которой в экономику страны за счет всех источников финансирования будет направлено инвестиций в объеме 40 миллиардов манатов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"