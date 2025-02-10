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Выступление главы Туркменистана на расширенном заседании правительства
10.02.2025 11:07

АШХАБАД, 10 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров по итогам развития страны за 2024 год.

В выступлении главы государства говорилось:

"Уважаемые члены Кабинета Министров!
Уважаемые участники заседания!

В результате самоотверженного труда нашего народа в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» были достигнуты большие успехи, выполнены намеченные планы, продолжена деятельность по разработке и внедрению современных законов.

Вместе с тем был сохранен высокий темп развития экономики. Рост ВВП составил 6,3 процента, в том числе в промышленном секторе – 1,5 процента, сфере торговли – 10,1 процента, в сельском хозяйстве – 5,3 процента. Объем инвестиций увеличился на 9,1 процента.

В отчетный период создано в целом 5 тысяч 735 новых рабочих мест. Объем экспорта произведенной в стране продукции достиг 12 миллиардов американских долларов.

В прошлом году за счет всех источников финансирования было открыто 86 объектов производственного и социально-культурного назначения, сдано в эксплуатацию 1 миллион 145 тысяч квадратных метров жилья. Тысячи семей справили новоселье.

В минувшем году было продолжено строительство второй очереди «умного» города Аркадаг, построенного впервые в истории страны по инициативе Героя-­Аркадага.

Реализуются крупные проекты, относящиеся к топливно-энергетическому комплексу, в частности, дан старт строительству газопровода Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly», который является основным звеном газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Кроме того, сданы в эксплуатацию 2-я очередь Бахерденского и Лебапского цементных заводов в Ахалском и Лебапском велаятах, высоковольтная линия электропередачи Балкан–Дашогуз и электростанции, современные сооружения по очистке питьевой воды.

В прекрасном уголке Копетдага открыт культурно-парковый комп­лекс «Magtymguly Pyragy» и памятник поэту-мыслителю, а также введены в строй комплекс новых зданий Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева, международные центры медицинского назначения и другие объекты.

Дайхане, собрав высокие урожаи, обеспечили продовольственную безопасность страны. Принят Государственный бюджет на 2025 год, в очередной раз увеличены размеры заработной платы, пенсий и госпособий.

Ряд международных мероприятий был проведен по случаю 300-летия со дня рождения великого мыслителя Востока Махтмукули Фраги и объявления города Анау культурной столицей Тюркского мира в 2024 году. В стране на высоком уровне прошла Международная конференция «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященная 300-летию со дня рождения поэта-мыслителя.

Неуклонно растет авторитет нашего нейтрального государства на международной арене. Последовательно развивается взаимодействие с Организаций Объединенных Наций. В минувшем году Генеральной Ассамблеей ООН единогласно принят ряд резолюций на основе инициатив Туркменистана, что является наглядным подтверждением широкой поддержки со стороны мирового сообщества выдвигаемых нашей нейтральной страной предложений общечеловеческого значения.

Также нейтральный Туркменистан осуществляет плодо­творное сотрудничество и с другими крупными международными и региональными организациями.

Уважаемые члены Кабинета Министров!
Уважаемые участники заседания!

Каждый год у нас проходит под определенным девизом. Девизом нынешнего года мы объявили «Международный год мира и доверия». Этот девиз имеет огромное значение, вдохновляет на проведение работы, нацеленной на дальнейшее повышение авторитета независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, процветание родной Отчизны. Это возлагает на нас большую ответственность, и в данной связи предстоит самоотверженно трудиться для практической реализации девиза года.

Уважаемые члены Кабинета Министров!
Уважаемые участники заседания!

В соответствии с «Программой социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году», в текущем году планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома площадью около 500 тысяч квадратных метров, общеобразовательных учреждений на 4620 мест, дошкольных учреждений на 2000 мест.

Для улучшения социально-бытового уровня жизни народа, в рамках реализации данной Программы, в велаятах и столице будет дан старт возведению ряда новостроек. Также намечено завершить строительство ряда объектов и зданий.

В нынешнем году предусмат­ривается сдать в эксплуатацию современные села в генгешликах «Öňaldy» в этрапе Ак бугдай и «Gowşut» Каахкинского этрапа Ахалского велаята, новые современные села в Кизыларватском этрапе Балканского велаята, новый современный поселок в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята, автомобильный мост через залив Гарабогазкел в Балканском велаяте, Международный аэровокзальный комплекс в поселке Джебел Балканского велаята. Также планируется ввести в строй участок Мары–Турк­менабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат, высшее учебное заведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

С целью улучшения социально-бытовых условий жизни населения, значительные средства будут выделены на прокладку автодорог, систем связи, водо-, газо-, энергоснабжения и строительство очистных сооружений.

В нашей стране будет проведен ряд международных мероприятий по случаю Международного года мира и доверия.

В данной связи необходимо подготовить предложения о награждении представителей не только граждан нашей страны, но и зарубежных государств по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, должным образом подготовиться к проведению на высоком уровне мероприятий особой значимости и знаменательных дат.

Уважаемые участники заседания!

Принятая на текущий год Программа включает очень большой объем работ. Наша главная цель – дальнейшее процветание и развитие родной Отчизны.

Уважаемые члены Кабинета Министров!
Уважаемые участники заседания!

Твердо уверен в том, что вместе с народом мы сплоченным самоотверженным трудом достигнем всех намеченных на 2025 год новых рубежей."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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