Глава Халк Маслахаты провел переговоры с президентом Ирана

АШХАБАД, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 февраля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Исламской Республики Иран Максудом Пезешкианом.

В ходе беседы глава Народного собрания поздравил народ дружественной страны с национальным праздником - Днем революции, а также были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, водной проблематики, взаимодействия на Каспии.

Сегодня послание главе ИРИ с поздравлениями по случаю Дня революции направил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который пожелал иранскому народу мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"