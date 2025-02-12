В Ашхабад прибыл новый посол Гватемалы

АШХАБАД, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 февраля прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гватемала Эдуардо Энрике Эрнандес Ресинос вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее Эдуардо Энрике Эрнандес Ресинос работал первым секретарем посольства Гватемалы в России. Он сменил в должности Хайро Давида Эстрада Барриоса, который работал в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) с февраля 2023 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"