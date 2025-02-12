Ашхабад посетила делегация Австрии

Ашхабад посетила делегация Австрии12.02.2025 11:18
АШХАБАД, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 февраля в ведомстве внешней политики Туркменистана был проведен очередной раунд туркмено-австрийских межмидовских политконсультаций, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация Австрии во главе с заместителем генерального директора по политическим вопросам, директором департамента по РФ, Восточной Европе и Южному Кавказу, Восточному партнерству, Турции и Центральной Азии, Арктики Федерального министерства европейских и международных дел Австрийской Республики Герхардом Сайллером.
В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы углебления взаимодействия двух стран в рамках международных организаций и структур, в частности ООН, ОБСЕ и ЕС, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
ИП "ТУРКМЕНинформ"