Делегация Туркменистана отбыла в Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 февраля делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран.

В рамках пребывания в Тегеране делегация проведет встречи с представителями официальных и деловых кругов ИРИ. В частности, в первый день визита состоялись переговоры с министром энергетики Аббасом Алиабади, министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом и заместителем министра дорог и градостроительства ИРИ, руководителем Компании транспортной промышленности и развития Хушангом Базвандом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"