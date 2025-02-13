Глава МИД Туркменистана провел в Тегеране ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля пребывающий с визитом в Исламской Республике Иран министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел в Тегеране встречи с Президентом ИРИ Масудом Пезешкианом и главой МИД Сейедом Аббасом Аракчи, а также принял участие в очередном раунде политических консультаций между ведомствами внешней политики обеих стран.

В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы развития межгосударственного сотрудничества в в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, водных ресурсов, здравоохранения и спорта.

Кроме того, глава МИД Туркменистана встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджид Ханом, с которым обсудил практические аспекты развития многопланового взаимодействия между Туркменистаном и ОЭС.

ИП "ТУРКМЕНинформ"