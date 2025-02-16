Саудовская Аравия сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 14 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 февраля ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия Саид бин Осман Ахмед Сувейд.

В ходе визита посол сообщил министру о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с октября 2021 года, а также было проведено обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества двух государств в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"