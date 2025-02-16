Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Монголии

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, а также рассмотрели вопросы подготовки и проведения визитов на высшем государственном уровне.

ИП "ТУРКМЕНинформ"