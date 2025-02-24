Глава Халк Маслахаты провел рабочее совещание

АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 февраля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел поездку по южной части Ашхабада.

В рамках поездки состоялось рабочее совещание с участием членов Кабинета Министров, которое было организовано рамках Организационного государственного комитета по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Отчизны.

Вице-премьеры и ответственные руководители представили эскизные проекты объектов, планируемых к модернизации на юге столицы, а также виды намеченных к посадке саженцев и системы освещения, доложили о мерах по благоустройству территории Монумента нейтралитета и подготовке запланированных мероприятий в честь Дня нейтралитета Отчизны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"