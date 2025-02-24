Ашхабад посетил глава Республики Татарстан

АШХАБАД, 19 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 февраля в Туркменистан прибыл с рабочим визитом раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

В рамках пребывания в Ашхабаде раис был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, с которыми обсудил вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Татарстана в сферах торговли и экономики, образования, культуры и искусства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"