МИД Туркменистана посетила делегация УВКПЧ ООН

АШХАБАД, 19 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегацией Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

В ходе встречи состоялся обзор гуманитарного сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединенных Наций в целом, и с Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека, в частности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"