Делегация Туркменистана вернулась из Ирана

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Ходжамыратом Гелдимырадовым завершила визит в Исламскую Республику Иран, который был предпринят 17-18 февраля с целью участия в работе 3-го Каспийского экономического форума, проходившего в городе Тегеране.

В ходе форума было проведено 6 тематических сессий, в рамках которых представители прикаспийских государств обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего развития пятистороннего взаимодействия в сферах торговли и экономики, транспортной инфраструктуры, энергетики, защиты морской среды Каспия и других.

В своем выступлении Х.Гелдимырадов предложил рассмотреть возможность создания совместных логистических центров и платформ, подчеркнув значимость проектов транспортного коридора Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря с дальнейшим выходом на Иран и далее к морским портам Индийского океана и Транскаспийского международного транспортного маршрута. Глава делегации Туркменистана также заострил внимание участников на важности инициатив Туркменистана о создании Глобального атласа устойчивой транспортной связанности и Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию, а также по разработке Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.

В рамках визита делегация Туркменистана была принята Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, а также первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"