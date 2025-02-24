Обсуждены вопросы развития сотрудничества Центральной Азии и ЕС

АШХАБАД, 21 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 февраля в ведомстве внешней политики Туркменистана была проведена рабочая онлайн-встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и представителей Европейского Союза.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества ЦА и ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, подгтовки к предстоящихм встречам в формате «Европейский Союз – Центральная Азия», намеченным на март и апрель.

ИП "ТУРКМЕНинформ"