Ашхабад посетила делегация ОАЭ

АШХАБАД, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 февраля прибывшая с визитом в страну делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с вице-президентом, заместителем премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном провела встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, ТЭК, строительства, сельского хозяйства и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"