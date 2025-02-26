Ашхабад посетил представитель главы ООН

АШХАБАД, 25 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшей с визитом в страну заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Рабаб Фатимой.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели приоритетные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ООН, практические аспекты подготовки к предстоящей в августе 3-й Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

ИП "ТУРКМЕНинформ"