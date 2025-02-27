Глава МИД Туркменистана посетил Бишкек

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов совершил визит в Кыргызскую Республику.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Бишкеке очередном раунде межмидовских политических консультаций, а также Рашид Мередов был принят Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития взаимодействия обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, спорта, углубления взаимодействия по линии парламента, международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"